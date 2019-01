Leerlingen De Horizon op bezoek bij vzw De Stampaert Timmy Van Assche

17 januari 2019

Gistel De leerlingen van het vijfde leerjaar van gemeenteschool De Horizon trokken op bezoek bij de Stampaert.

Deze vzw zet zich sinds 1998 met de hulp van vrijwilligers belangeloos in voor mensen in nood en (kans)armoede. De vzw maakt deel uit van de Sint-Vincentiusvereniging en heeft een ontmoetingshuis in de Stampaerthoekweg. De leerlingen kregen tijdens hun bezoek algemene info over de werking en mochten daarna kennismaken met het moestuinproject, de stille ruimte en de kamers voor tweedehandskledij. Tot slot staken ze de handen uit de mouwen het samenstellen van voedselpakketten.