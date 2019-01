Kunstenares Sabine Van Eynde maakt awards voor Volvo, nog meer unieke kunstwerken op komst Timmy Van Assche

15 januari 2019

15u11 0 Gistel Sabine Van Eynde mocht enkele awards ontwerpen voor Volvo Belux. De opvallende glazen kunstwerken spelen op knappe wijze met licht. “Deze kunsttechniek heb ik mezelf aangeleerd”, verklapt Sabine.

Kunstenplatform Kunstwerkt en Volvo België-Luxemburg schreven een wedstrijd uit waarbij kunstenaars uit heel België een trofee konden ontwerpen voor de ‘Customer Satisfaction Awards’. Die prijs zet de meest klantvriendelijke Volvo-dealers in de kijker. Uiteindelijk belandden de werken van Sabine Van Eynde (49) bij Volvo Oostende en Roeselare. De Zweedse autobouwer vond haar kunstwerk “vrolijk en levendig” en koos het ontwerp uit zowat veertig deelnemers. Sabine is terecht fier dat haar kunstwerk werd verkozen. “De stukken kregen de titel ‘Together’ en staan voor samenkomen, ontmoetingen, actie en interactie. De verschillende kleuren stellen de mensen voor: ze zijn allemaal verschillend en toch zo gelijk, de verschillende structuren in het glas symboliseren de verschillende karakters.”

Autodidact

Sabine is pas vijf jaar bezig met haar kunstvorm, waarbij ze vormen uit glas snijdt, slijpt en vervolgens met koperfolie soldeert. “Een dame uit Beerst, bij Diksmuide, verkocht haar materiaal en ik besloot alles over te kopen. De techniek leerde ik mezelf aan, zonder cursus. Kijk, ik was altijd al gefascineerd door gekleurd glas en het lichtspel. De befaamde en kleurrijke tiffanylampen zijn een bekend voorbeeld. Sommige van mijn kunstwerken bevatten zelfs 170 stukken glas. Zo maak ik momenteel een glazen drumstel voor een expo op 23 en 24 februari in de kerk van Ettelgem”, vertelt Sabine. Ze is lid van de plaatselijke kunstkring ART is’t en mag ze zich gezel noemen bij de Europese Kunstverdienste. Eerder was haar werk ook te zien in Mu.Zee in Oostende en mocht ze de ramen van cultuurcentrum Oud Stadhuis in Gistel vernieuwen. Al het werk wordt gemaakt in haar atelier in de Beekstraat 1 in Moere. Op afspraak kan je een bezoek brengen. Meer info: www.sabinevaneynde.com.