Komt Kringwinkel straks naar Gistel? “Zou voor verschillende redenen goeie zaak zijn” Timmy Van Assche

22 maart 2019

12u56 0 Gistel Het stadsbestuur onderhandelt over de komst van een Kringwinkel naar Gistel. Volgens schepen voor sociaal beleid Michel Vincke (sp.a) zijn daar tal van voordelen aan verbonden.

Een concrete locatie is er nog niet, al wordt gedacht aan een pand in de Oostendsebaan. “Er zijn Kringwinkels in Oostende, Middelkerke, Oudenburg en Ichtegem. Maar in Gistel niet en wij zijn dus een blinde vlek. Klanten van de Kringwinkel kijken steeds in een straal van vijf kilometer rond hun buurt. Dan liggen de buurgemeenten net iets te ver. Bovendien zal de Kringwinkel allicht uit Oudenburg vertrekken”, legt de schepen uit. “Nochtans heeft een Kringwinkel in de stad vele voordelen. Het onderschrijft het duurzame verhaal dat we met de stad willen schrijven en verlaagt ook het aantal kilogram afval per inwoner. Bij de Kringwinkel kan je ook sociale tewerkstelling voorzien, het bekende statuut van artikel 60." De stad hoopt de gesprekken binnenkort af te ronden.