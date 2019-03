Klacht tegen CD&V van de baan: nieuwe raadsleden leggen eed af voor Bijzonder Comité Timmy Van Assche

08 maart 2019

14u00 3 Gistel CD&V’ers Luc Ghyselbrecht en Donata Tournoy hebben de eed afgelegd als leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Daarmee is de eerder ingediende klacht van de meerderheid tegen de oppositiepartij van de baan.

Meerderheidspartijen Open Vld, sp.a en N-VA hadden samen een klacht ingediend bij de raad voor verkiezingsbetwistingen tegen oppositiepartij CD&V. Die duidde met Luc Ghyselbrecht en Arnold Stael twee mannen aan om te zetelen in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. Volgens de wet moeten dat echter een man en een vrouw zijn. CD&V gaf de fout toe, maar benadrukte dat de kandidaturen van de twee mannen ontvankelijk werden verklaard en dat ze tijdens de installatiezitting van januari ook hun eed hebben afgelegd. Toen was er nog geen protest. Het bezwaar werd wel ingediend binnen de wettelijke termijn na de installatiezitting.

Man en vrouw

Het bezwaar van de meerderheid wordt nu ingetrokken, want de zaak is opgelost. Luc Ghyselbrecht en Arnold Stael namen officieel ontslag, waarop Ghyselbrecht opnieuw de eed aflegde, samen met collega Donata Tournoy. De verdeling man-vrouw wordt nu dus gerespecteerd. Arnold Stael wordt de opvolger van Ghyselbrecht, Lut De Coster is opvolgster van Tournoy. Luc Ghyselbrecht (64) is bezig aan zijn vierde legislatuur en was eerder gemeenteraadslid, OCMW-voorzitter en -raadslid. Voor Tournoy (53) is het haar eerste politieke mandaat, al is ze voorzitter van Markant en al twaalf jaar lid van de economische raad. In het Bijzonder Comité zetelen verder nog voorzitter Michel Vincke (sp.a), Conny Dierendonck (N-VA), Gerard Gevaert (Open Vld), Kristien Hollevoet (Open Vld) en Chris Schmitt (sp.a)