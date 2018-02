Kinderen volgen workshop bloemschikken in het nieuwe 'Maison la belle fleur' 10 februari 2018

02u37 0 Gistel Conny Vandekerckhove heeft in de Mosselstraat 8 haar eigen bloemenzaak geopend: 'Maison la belle fleur'. Daarmee volgt ze haar grote passie.

Conny zal nu op bestelling boeketten en bloemstukken maken, zoals voor babyborrels of huwelijksfeesten. Ook zal ze workshops organiseren op woensdagmiddagen. Onlangs kwamen alvast enkele kinderen proeven van het maken van kleurrijke bloemstukken. "Met de workshops wil ik inspelen op de seizoenen", vertelt Conny. "De eerste workshop was gericht op valentijn. Vrienden, maar ook verenigingen, volwassenen en kinderen kunnen hier samen gezellig aan de slag gaan. Voor mij is 'Maison la belle fleur' alvast een droom die uitkomt." De reacties van de eerste klanten van de winkel zijn unaniem positief en lovend. Voor meer informatie kan je bellen naar 0477/67.50.23 of mailen naar maisonlabellefleur@hotmail.com. (TVA)