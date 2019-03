Kinderen De Horizon kunnen nu spelen (en straks ook lunchen) op grote speelweide Timmy Van Assche

11 maart 2019

14u27 0 Gistel De gemeentelijke basisschool van Snaaskerke, De Horizon, zorgt in de Dorpsstraat voor een speelweide voor de leerlingen.

De basisschool telt 216 leerlingen, zowel in het kleuter- als lager onderwijs. Maar de speelplaats, die tussen de schoolgebouwen ligt, is nogal klein. “Daarom keken we met de school uit naar een locatie waar de kinderen, die tijdens de middagpauze op school blijven, toch voldoende speelruimte krijgen. 80 procent van alle leerlingen op school blijft hier ‘s middags eten”, verduidelijkt directeur An Ameloot. In samenwerking met de lokale kerkfabriek werd een groene weide langs de Dorpsstraat, ter hoogte van de bushalte, vrijgemaakt. “Tijdens de krokusvakantie hebben leerkrachten en leden van de ouderraad een omheining geplaatst. Er moeten alleen nog voetbaldoelen en een volleybalnet komen. Ook wordt gekeken voor enkele picknicktafels, zodat hier op mooie dagen kan geluncht worden.” Het terrein is zo’n 2.000 vierkante meter groot en ligt op ongeveer honderd meter van de school. “Maar alle kinderen worden steeds begeleid van en naar de weide", benadrukt Ameloot. “Ook zullen hier educatieve projecten plaatsvinden, zoals knutselen of sport."

Onderwijsschepen Michel Vincke (sp.a) juicht het project toe. “De basisschool is sterk gegroeid in leerlingenaantal: van 126 kinderen in 2006 naar 216 vandaag. De gemeenteschool speelt dan ook een belangrijke rol in Snaaskerke en heel Gistel. Deze speelweide is een mooi en positief verhaal voor het dorp en de school."