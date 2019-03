Kersvers Groen-raadslid staat nu ook op Vlaamse kieslijst Timmy Van Assche

16 maart 2019

20u00 0 Gistel Groen-raadslid Kimberly Maenhoudt vat post op de negentiende plaats bij de Vlaamse verkiezingen op 26 mei.

Maenhoudt schreef bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober vorig jaar een stukje geschiedenis als eerste groene raadslid ooit in Gistel. En nu neemt ze dus ook deel aan de Vlaamse kiesstrijd. “Ik werk al acht jaar met hart en ziel in de sociale sector. Hierbij kom ik dagelijks in contact met mensen die zich in kwetsbare situaties bevinden. Ik geloof dat je als hulpverlener heel wat kan betekenen, maar wanneer het beleid tekort schiet, zorgt dit voor een gevoel van machteloosheid”, vertelt Maenhoudt (28). “Het geloof in verandering is nog nooit zo groot geweest als vandaag. Het is hoog tijd om te zorgen voor een efficiënt armoedebeleid, een duidelijk plan voor de vele wachtlijsten en een haalbaar klimaatplan voor iedereen.”