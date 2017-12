Kachelbrand bij bejaard echtpaar 02u37 0

In de Moerdijk-Oost in Moere nabij Gistel brak gisterenmiddag rond 14 uur brand uit in de woonkamer van een hoogbejaard echtpaar. Het koppel, eind de 80, verwarmen hun benedenverdieping met twee houtkachels die in de woonkamer en keuken staan. Bij een van de kachels kwam achteraan de afvoer los waardoor de warmte tegen de gevel blies. Daardoor begon het behang op de muur te branden en verkoolde de gevel wat. Ook het rubber en de silicone vatten vuur. Dat ging gepaard met een zware reukhinder en rookontwikkeling waarna de brandweer gebeld werd. Er kwamen zowel voertuigen van de posten van Koekelare, Kortemark en Leke ter plaatse, maar die laatste vertrokken gauw terug. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en behandelde de kachel met een zoutoplossing. Ook de schouw werd nog gecontroleerd op verbranding. Tijdens de bluswerken wed het bejaarde echtpaar opgevangen bij de buren. Eenmaal het huis geventileerd was konden ze terugkeren. Er is enkel brandschade rond de kachel. (JHM)