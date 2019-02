Kaartje leggen? Jong Vld organiseert nieuw pokertornooi Timmy Van Assche

21 februari 2019

19u14 0 Gistel Voor de derde keer al organiseert de jongerenafdeling van Open Vld een pokertornooi in. Komende zaterdag is iedereen welkom voor een potje poker.

Zaterdag 23 februari organiseert Jong Vld opnieuw een gezellige avond. Het pokertornooi is er voor zowel kenners als beginners, die nog nooit of niet vaak hebben gespeeld. “Ook als je geen zin hebt in pokeren ben je welkom voor een drankje”, laten de organisatoren weten. Vanaf 18u gaan de deuren open in DD BaR! in de Zomerloosstraat 47. Om 19 uur wordt uitleg gegeven over het spel, daarna start toernooi. Verwacht je aan een mooie opstelling met echte pokertafels. Inschrijven kan via info@jongvldgistel.be of 0475/48.64.24. Leden van de partij betalen 5 euro, niet-leden 10 euro.