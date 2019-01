Jongste gemeenteraadslid wil jeugd warm maken voor politiek: “Bij mij is de interesse ook moeten groeien” Timmy Van Assche

13u53 0 Gistel Met haar 26 jaar is Ins Dierendonck (N-VA) het jongste raadslid van de stad. “Samen met onze nieuwe jeugdafdeling wil ik de interesse in politiek bij jongeren doen toenemen.”

Voor meerderheidspartij N-VA is de nieuwe legislatuur ook een nieuwe start. Onder andere Gilbert Beirens, ex-schepen van Stedenbouw, zwaaide de politiek uit. Binnen de partij is ook het bestuur gedeeltelijk vernieuwd. Een nieuwe naam in de gemeenteraad is Ins Dierendonck. Het raadslid is met haar 26 jaar de jongste van Gistel. “Papa Marnix was in de afgelopen legislatuur raadslid voor N-VA in buurgemeente Oudenburg. Van thuis uit kreeg ik de politiek dus al mee. Maar ik ben een echte Gistelse, ik ben hier thuis. Zo ging ik naar basisschool Gravenbos en het Sint-Godelievecollege. Dit jaar bouwen mijn vriend en ik zelfs een huis in Zevekote, we houden van het landelijke karakter.

Nieuwe jongerenafdeling

N-VA heeft sinds kort ook een jongerenafdeling. Thomas Nuijttens (27), vriend van Dierendonck, is voorzitter. Melissa Deschacht (26) is aangeduid als secretaris en Davigno Desouter (28) penningmeester. De andere bestuursleden zijn Pieter Delaere (30) en Birger Delrue (34). “Jong N-VA wil jongeren meer betrekken bij de politiek. Ik hoop daar als jongste raadslid ook een rol in te spelen en de jeugd te motiveren”, legt Ins uit. “Via verschillende activiteiten, zoals een quiz of uitstap, willen we de Gistelse jongeren bereiken. De berichten dat jongeren minder in politiek zouden geïnteresseerd zijn, zijn me niet ontgaan. In mijn jongere jaren was ik ook minder met politiek begaan, maar de interesse is gegroeid. Ik raakte begeesterd door Bart De Wever, een intelligent en welbespraakt man. Ik kan me in heel wat van zijn ideeën vinden. En kijk, enkele jaren later zetel ik in de gemeenteraad.”

Meer info over Jong N-VA vind je op Facebook. De organisatie telt nu al tien leden.