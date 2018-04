Jongeren TIM pakken uit met nieuw toneel 12 april 2018

02u50 0

De jongeren van gezelschap Toneel In Moere, kortweg TIM, presenteren een nieuw stuk: 'De dag dat Jelle in een leugen gleed'. Hoofdpersonage Jelle komt in Leugenland terecht, waar liegen verboden is. Maar Jelle en andere personages komen in opstand tegen de regerende Hoofdman, met alle spannende gevolgen van dien. Het toneelstuk wordt opgevoerd op vrijdag 13 en zaterdag 14 april telkens om 19.30 uur. Tickets kosten 8 euro en zijn te koop bij All-In Center Mia in de Provincieweg 92. Info en reservaties: info@toneelinmoere.be. TIM krijgt steun van het Gistelse jeugdbeleidsplan.





(TVA)