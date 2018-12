Jobstudenten en vrijwilligers speelpleinwerking gezocht, OCMW zoekt ook begeleider voor buitenschoolse kinderopvang Timmy Van Assche

29 december 2018

13u44 0 Gistel De stad Gistel is naarstig op zoek naar enkele nieuwe medewerkers met een hart voor kinderen.

Vooreerst zoekt het OCMW een begeleider voor buitenschoolse kinderopvang De Zonnebloem. Hiervoor organiseert het een examen voor een contractuele aanwerving. “We zoeken gemotiveerde personen vanaf 18 jaar”, luidt het. Verder staan er ook vacatures open voor jobstudenten en vrijwilligers voor speelpleinwerking de Speelvogel. Concreet gaat het over een hoofdmonitor en drie andere monitoren voor de paasvakantie. De vrijwillige speelpleinbegeleiders worden ook in het paasverlof ingezet, maar eveneens in de zomervakantie.

Tot slot wordt ook gezocht naar een monitor ter ondersteuning van de vakantiewerking van de buitenschoolse kinderopvang De Zonnebloem voor de krokus-, paas-, zomer-, herfst en zelfs kerstvakantie van 2019-2020. Het gaat hierbij telkens om vier voltijdse betrekkingen. Alle kandidaturen moeten uiterlijk op 15 januari ingediend worden bij de stad of het OCMW. Alle praktische info en inschrijvingen: www.gistel.be.