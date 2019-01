Jarige burgemeester Defreyne spreekt bevolking toe op nieuwjaarsreceptie Timmy Van Assche

06 januari 2019

22u33 0 Gistel Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in zaal Zomerloos sprak de nieuwe burgemeester Gauthier Defreyne voor het eerst de inwoners van Gistel toe. Bovendien mocht hij net vandaag zijn verjaardag vieren.

Gauthier Defreyne besteeg het podium van Zomerloos om de inwoners van Gistel toe te spreken. Net vandaag mocht hij zijn dertigste verjaardag vieren. Daarmee staat hij in de top drie van jongste burgemeesters van Vlaanderen, na Gilles Bultinck (29, Vosselaar) en Maaike De Rudder (25, Sint-Gillis-Waas). “Wie had kunnen denken dat ik hier vandaag, op mijn dertigste verjaardag, voor jullie ging staan als nieuwe burgemeester van onze stad. Ik denk dat het voor velen een verrassing was. Ik lieg niet als ik zeg dat dat ook voor mij zo was. Exact dertig jaar geleden werd ik geboren als zoon van de toen eerste schepen van onze stad (Roland Defreyne, red.). Hij werd zonder enige politieke ervaring bevoegd voor financiën en ruimtelijke ordening. Ik laat het aan de Gistelnaars over om te oordelen of hij de stad en haar inwoners goed gediend heeft.”

Dankwoord en toekomstprojecten

Defreyne dankt ook het vorige stadsbestuur - een sereen woord na het heftige debat van afgelopen week in de gemeenteraad. “Zo zullen we dit en de volgende jaren de handen vol hebben om enkele grote projecten uit te voeren zoals de dorpskernrenovatie van Snaaskerke, de inrichting van de omgeving van de jeugdsite, de vernieuwing van de Brugse Baan tussen de Galgestraat en Westkerke of de vernieuwing van de Beekstraat en Moerestraat. Maar daarnaast zullen we ook de nodige aandacht besteden aan bijvoorbeeld de inrichting van het park op de hoek van de Bruidstraat en Ellestraat, de herinrichting van die ellendige verkeersdrempels in de Vaartstraat en een goed onderhoud van onze landelijke wegen, fiets- en voetpaden.” Defreyne benadrukte ook dat de nieuwe bestuursploeg open wil communiceren. “Ingrijpende veranderingen gebeuren steeds in overleg, inwoners worden tijdig geïnformeerd.” Bovendien beloofde de burgemeester het jaarlijks budget voor het onderhoud van openbaar domein gevoelig te verhogen.” In landelijke wegen wil de nieuwe ploeg ook voldoende uitwijkstroken voorzien en het centrum verkeersveiliger maken. “We willen verplaatsingen per fiets ook sneller en efficiënter maken, bijvoorbeeld door verbindingspaden in woonzones, door fietsstraten met voorrang voor de fietser en door meer beveiligde fietsstallingen”, aldus Defreyne.