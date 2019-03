Inwoners reageren op dorpskernvernieuwing: “Hopen op goeie communicatie vanuit de stad”



Timmy Van Assche

01 maart 2019

17u29 0 Gistel Nu de dorpskernvernieuwing van Snaaskerke met rasse schreden nadert, maken de inwoners zich op voor ingrijpende werken in hun straat. “Hopelijk maakt het nieuwe stadsbestuur haar beloftes over goeie communicatie waar.”

Binnenkort beginnen de eerste werken in Snaaskerke, deelgemeente van Gistel. De grootschalige werken zijn opgedeeld in drie delen. De eerste fase omvat vooral de centrale straten, zoals de Dorpsstraat en bijhorend plein, Vrijheidsstraat en Dwarsstraat. Evelyn Degraeve (38) is zaakvoerster van herberg Cornelius in de Dorpsstraat. Met restaurant Plat Préféré is ze de enige horecazaak in het dorpje. “Wanneer de werken in de straat aan de gang zijn, kunnen mijn klanten gelukkig het café betreden via een kleine wegel en de achterdeur. Ik blijf dus relatief goed bereikbaar en toegankelijk. De stad belooft een goeie en duidelijke communicatie, hopelijk komt ze haar belofte ook na. Ik ben hier nu zes jaar actief en tot dusver waren het mooie jaren. Hopelijk volgen nu geen zes slechte jaren.”

Parkeren

Het parkeervraagstuk houdt Evelyn bezig. “Nu heb voor de deur zes parkeerplaatsen. Volgens de toekomstplannen zouden dat er nog twee zijn. Vreemd genoeg kwamen specialisten op een kalme werkdag ter plaatse voor een analyse en niet op een drukke zaterdag of zondag. Nochtans is er een groot verschil tussen de twee momenten. Afwachten wat het zal geven, dus.”

“Hopelijk niet te lang aanslepen”

Doris T’Jonck (73) woont al haar hele leven in Snaaskerke. Haar vader Henri was tijdens de Tweede Wereldoorlog en tussen 1947 en 1970 burgemeester van Snaaskerke, tot de fusie met Gistel volgde. “Als de werken verbetering met zich meebrengen, waarom zouden ze die dan niet uitvoeren? Sinds mijn vader in de jaren zestig de kasseistraten verving door kloeke betonnen wegen, is hier niet veel meer veranderd. Sommige straten waren vroeger zelfs in grint. Bewoners vulden putten in de weg dan op met as van de ‘stove’, de kachel. De renovatie omvat ook de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, een wettelijke noodzaak. Ook het parkeerprobleem ontgaat me niet, doorheen de geschiedenis is veel veranderd. Terwijl het dorp vroeger maar één wagen telde – (lacht) die van m’n vader – hebben veel gezinnen tegenwoordig twee auto’s. Ik hoop alleen dat de werken niet te lang zullen aanslepen.” Ook met de plaatselijke school wordt overleg gepleegd om de continue bereikbaarheid te waarborgen.