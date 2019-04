Inwoners kunnen opgelucht ademhalen: Snaaskerke krijgt dan toch opnieuw buurtwinkel



16u35 0 Gistel De Gistelse deelgemeente krijgt toch opnieuw een buurtwinkel. Koppel Vicky Margory en Michaël Van Poucke hopen in april 2020 met hun nieuwe zaak te kunnen starten in de Dorpsstraat 105. Begin dit jaar raakte bekend dat Mini Market, op vandaag de enige winkel in het dorp, zal sluiten. “We maken het nieuws nu al bekend om iedereen gerust te stellen”, zeggen Vicky en Michaël.

Na zowat een kwarteeuw sluit eind juni de buurtsuper van Bart Hinderijckx en Gina in de Dorpsstraat 75 de deuren. Daardoor leek het erop dat het slaperige polderdorpje zonder winkel zou vallen en dat inwoners tot wel zes kilometer zouden moeten omrijden voor om het even welke boodschap. Maar sinds kort hangen verschillende A4’tjes aan de ramen van een huis in dezelfde straat. ‘Hier komt uw nieuwe buurtwinkel’, valt er te lezen. Het zijn Vicky Margory (42) en Michaël Van Poucke (45) die broeden op een nieuwe zaak. “De onderhandelingen om het pand te kopen, zitten in een laatste fase. De gesprekken met een architect en aannemers lopen volop, en we werken aan de afwerking van ons financieel plan. We willen als franchisenemer hier een Spar openen, de onderhandelingen met de overkoepelende Groep Colruyt lopen nog. Maar we zijn ontzettend enthousiast. Het is de bedoeling om het pand van een nieuwe achterbouw te voorzien, goed voor een totale oppervlakte van 300m² waarvan 170m² winkelplezier. Dat is 20m² groter dan de huidige winkel”, vertelt het koppel. “Als alles meezit, kunnen klanten hier vanaf 1 april 2020 terecht. Inderdaad, het is zeer jammer dat we niet kunnen openen na de sluiting van Mini Market, maar daar kunnen we helaas niet veel aan doen. Het zijn ingrijpende werken en investeringen die we goed moeten voorbereiden. Onze aankondiging komt dus heel vroeg, maar we willen alle dorpsbewoners geruststellen dat hier een winkel blijft.”

Streekproducten

“We zullen focussen op onze ‘bake off’ bakkerij met zelfbediening en versafdeling met aandacht voor een mooi assortiment kazen. In de buurt heb je trouwens een prima imker, uitstekende kaasboerderij en producenten van boter. We willen hen betrekken bij onze winkel.” De buurtshop wordt ook een partner van Bpost en Lotto. Vicky en Michaël onderstrepen ook de parkeermogelijkheden in de straat en het rustige parkje naast de deur, dat er later wordt ingericht. Wat opvalt als je naar de zijgevel kijkt, is het verschil in kleur van de bakstenen. “In juli 1941 stortte een Brits oorlogsvliegtuig neer, recht in het gebouw. Tijdens de heropbouw werden andere bakstenen gebruikt en dat zie je op vandaag nog. Dit historisch feit willen we visueel wel bewaren.”

Als koppel

Op dit moment beoefenen Vicky en Michaël een andere job: zij is verpleegster bij Defensie in Zeebrugge, hij is zelfstandig schilder en decorateur. Michaël bouwde wel veel ervaring op in de retail en is bakker van opleiding. Ze schuiven hun werk aan de kant om hun buurtwinkel alle kansen te geven. “Maar we geloven absoluut in ons slagen. We waren al langer op zoek naar een uitdaging om samen aan te gaan. En Snaaskerke is een prachtige plaats om ons verhaal te schrijven. We zijn hier pas in januari komen wonen vanuit Bredene, maar hebben al enkele vrienden en houden van de rust. Onze zoon Marley gaat in het dorp naar school en later zullen ook Myrthe en Merel (de dochters van Michaël, red.) hier als jobstudent werken.”