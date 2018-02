Internationale award voor verlichtingsbedrijf Zumi 17 februari 2018

02u33 0 Gistel Verlichtingsbedrijf Zumi heeft tijdens de Surface Design Awards in Londen een award gekregen voor het project 'Soundscapes'. "Het winnende concept was een grote vergaderzaal in Antwerpen waarin we akoestische panelen met verlichting hebben geïnstalleerd", zeggen zaakvoerders Stephan Mees en Tony Decavele.

Het Gistelse bedrijf Zumi combineert de nieuwste ledtechnologie met akoestiek, geluid en andere opties. Het bedrijf is een trendsetter in de sector. De award heeft het bedrijf te danken aan een project in Antwerpen. "Voor een grote vergaderruimte met veel harde materialen en een stalen plafond dacht men eerst aan een verlaagd plafond. Maar wij hebben een akoestisch paneel gecreëerd waarin verlichting verwerkt zat. Op die manier behield de ruimte de oorspronkelijke uitstraling. Onze Soundscapes zijn modulaire systemen van verticaal en horizontaal gependelde panelen en geïntegreerde lichtprofielen."





Zumi werkt met een technologie die de lichtintensiteit afstemt op het moment van de dag. Kleuren veranderen naargelang de sfeer. Het bedrijf in de Oostendsebaan 20 werd pas in 2015 opgericht. Vandaag telt het gamma een 80-tal producten en exporteert het bedrijf naar Europa en het Midden-Oosten. (TVA)