Installatievergadering nieuwe raadsleden op 3 januari Timmy Van Assche

28 december 2018

17u28 0 Gistel Op donderdag 3 januari om 20 uur is er in het administratief centrum in de Heyvaertlaan de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad.

De raadzaal vormt logischerwijs het decor van deze bijeenkomst. De nieuwe coalitie Open Vld, N-Va en Sp.a nemen dan plaats op de stoeltjes van de meerderheid. Voor de liberalen wordt Gauthier Defreyne burgemeester, Dries Depoorter is eerste schepen en bevoegd voor onder meer economie, landbouw en sport. Geert Deschacht krijgt openbare werken, Ann Bentein is bevoegd voor cultuur en jeugd. Socialist Michel Vincke zal ook nu weer bevoegd zijn voor financiën, werk en onderwijs en wordt ook voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. N-VA’er Wim Aernhoudt wordt bevoegd door ruimtelijke ordening. CD&V zien we terug op de oppositiebanken. Ook Vlaams Belang keert, met Eric Jaegers als enige verkozene, na zes jaar afwezigheid terug. Groen maakt haar debuut op het lokale toneel met Kimberly Maenhoudt. Aansluitend op deze installatievergadering vindt de eerste zitting plaats van de OCMW-raad.