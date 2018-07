Inhaalmanoeuvre loopt fout af 20 juli 2018

02u36 0

Op de Oostendse Baan in Gistel gebeurde woensdag rond 15.20 uur een ongeval tussen twee personenwagens. Ter hoogte van huisnummer 20 wou de 72-jarige D.A. uit Middelkerke, die richting Oostende reed, de baan oversteken om aan de overkant te parkeren. Net op dat moment werd hij ingehaald door de 20-jarige N.D. uit Koekelare. Er volgde een stevige aanrijding. N.D. raakte lichtgewond en werd ter plaatse verzorgd door de ambulanciers. Beide wagens werden getakeld. De brandweer ruimde de gelekte olie en brokstukken op. (BBO)