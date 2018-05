Infoborden kledingcontainers Oxfam beschadigd 08 mei 2018

In Gistel hebben vandalen verschillende infoborden van de kledingcontainers van Oxfam stuk gemaakt. Zowel in de Acacialaan, de Pieter Bortierlaan en de Heyvaertlaan werden borden beklad en stukken ervan afgebroken. De daders zijn onbekend, de politie is een onderzoek gestart. (BBO)