Inbrekers stelen 500 euro uit kassa van cafetaria bij zwembad Bart Boterman en Timmy Van Assche

04 maart 2019

18u12 0 Gistel In de nacht van zondag op maandag is ingebroken in het café Swimmingpool Dann in de Zomerloosstraat, de cafetaria bij het zwembad van Gistel. De daders gingen aan de haal met ongeveer 500 euro uit de kassa.

“Het was de overbuur die maandagmorgen zag dat het raam van onze voordeur verbrijzeld was. Hij verwittigde politie”, zegt uitbater Danny Diet. “De inbrekers gooiden het venster van de voordeur in met enkele asbakken die ze op het terras vonden. Er is ook een verkeersbord uit de grond getrokken aan de straatkant. Wellicht was het de bedoeling om daarmee binnen te breken, tot ze de asbakken zagen liggen”, gaat Danny verder.

Uit de kassa verdween ongeveer 500 euro. “Het gaat eigenlijk om het wisselgeld waarmee ik de dag zou starten. Dat geld laat ik meestal ‘s avonds al achter.” De inbraak moet rond 1.30 uur ‘s nachts zijn gebeurd. “Als er wordt ingebroken, krijg ik daarvan normaal gezien een melding op mijn smartphone. Technici hebben het beveiligingssysteem echter net een onderhoud gegeven en enkele instellingen bleken verkeerd ingevoerd. Daardoor heeft het inbraakalarm mij niet verwittigd. De beveiligingsfirma kwam vandaag tot bij de cafetaria en zag dat het alarm rond 1.30 uur in werking had moeten treden”, vertelt Diet. Volgens hem waren de daders wellicht amper tien tot vijftien seconden binnen.

Nooit nog geld achterlaten

De politie Kouter is een onderzoek gestart en liet ook het labo van de federale gerechtelijke politie ter plaatse komen voor een sporenonderzoek. Danny is enigszins opgelucht dat het verlies en de schade meevallen. “Prettig is het niet, maar gelukkig bleef de schade beperkt tot de deur. Intussen is die opgelapt met een houten plank. Vijfhonderd euro is het einde van de wereld niet, maar het blijft zuur. Wat ik hieruit leer, is dat ik nooit nog geld achterlaat in de zaak”, besluit hij.