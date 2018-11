Inbrekers eten chocolade en koeken 29 november 2018

In de Pieter Bortierlaan hebben dieven dinsdagnacht ingebroken in een woning. Ze klommen door een raam naar binnen. Volgens de politie werden de bewoners rond 2.30 uur wakker, waardoor de daders op de vlucht sloegen. De bewoners zagen beneden dat er koeken en chocolade waren opgegeten en dat er een jas gestolen was. (BBO)