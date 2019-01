Inbrekers betrapt door bewoonster BBO

02 januari 2019

13u44 0 Gistel Inbrekers zijn dinsdagavond op de vlucht geslagen tijdens een poging tot inbraak in een woning in de Schorre-Gistelstraat in Snaaskerke. Ze werden betrapt door de bewoonster.

Volgens de Lokale Politie Kouter probeerden de inbrekers op 1 januari rond 23.30 uur binnen te raken door twee ramen van de woning in te slaan. De dieven dachten allicht dat er niemand thuis was in het voormalige baanwachtershuisje van de oude spoorlijn Groene 62.

De bewoonster hoorde echter het lawaai en ging kijken. Dat was het sein voor de inbrekers om de vlucht te nemen. De politie ging nog ter plaatse met verschillende patrouilles maar kon de inbrekers niet meer aantreffen. Het labo van de Federale Gerechtelijke Politie ging nog ter plaatse voor een sporenonderzoek.