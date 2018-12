Inbreker betrapt door alerte buurman BBO

30 december 2018

12u59 0 Gistel In de Nieuwpoortsesteenweg in Gistel is vrijdagmorgen een inbraak verijdeld dankzij een alerte buurman.

Het was klaarlichte dag, rond 9.15 uur, toen de buurman getuige was van de inbraakpoging. Volgens de politie sloeg de dader meteen te voet op de vlucht toen hij werd betrapt. In welke richting de man liep en of hij vluchtte met een voertuig dat verderop stond, is niet duidelijk. “Onze patrouilles gingen meteen ter plaatse, maar de dader werd niet meer aangetroffen. Ook een buurtonderzoek leverde niets op”, reageert Sylvianne Michiels, woordvoerster van de Lokale Politie Kouter. Er werd een proces-verbaal opgesteld en de zaak wordt doorgespeeld aan de recherche die instaat voor onderzoek naar inbraken.