Inbrekende tieners lopen weg nadat stem alarmcentrale hen aanspreekt: werkstraffen van 50 uren JHM

28 maart 2019

16u54 0 Gistel Twee 19-jarige jongens moeten een werkstraf van 50 uren vervullen na een mislukte woninginbraak in Gistel. Op Kerstdag 2017 drongen ze een villa binnen via de tuin. Ze gingen voorzichtig naar binnen tot ze plots een stem hoorden: “Hallo, dit is de alarmcentrale. De politie is verwittigd en er is een foto van jullie genomen.” Daarop namen ze meteen de benen.

De twee 19-jarige vrienden N.D. en R.N. hadden op Kerstmis 2017 het plan opgevat om in te breken in een villa in Gistel. Samen met twee minderjarige vrienden drongen ze achteraan binnen via de tuin waar ze vervolgens het schuifraam openden. Ze drongen binnen maar hadden niet door dat het huis goed beveiligd was. De alarmcentrale stuurde meteen een sms naar de eigenaar van het huis en verwittigde de politie. Vervolgens werd een foto van het viertal genomen. De stem de alarmcentrale sprak hen ook aan via een luidspreker: “Hallo, dit is de alarmcentrale. De politie is verwittigd en er werd een foto van jullie genomen.” Daarop nam het viertal verschrikt zonder buit de benen. Later werden de vier opgepakt. De twee minderjarigen kwamen voor de jeugdrechter en de twee 19-jarige tieners riskeerden elk 10 maanden cel. Omdat het hun eerste misstap was en ze de feiten toegaven gaf de rechter hen de gunst van de werkstraf.