Inbraakalarm voetbalclub KEG slaat continu aan, tot ergernis van bewoners Timmy Van Assche

27 december 2018

12u02 0 Gistel Verschillende bewoners rond het stadion ‘De Kegge' van voetbalclub KEG Gistel ergeren zich dezer dagen aan het inbraakalarm van club. Dat slaat verschillende keren per dag aan en moet handmatig worden uitgeschakeld. “Het probleem ligt bij een geforceerde deur die pas begin januari kan worden hersteld”, zegt voorzitter Johan Dierendonck.

Het inbraakalarm van de kantine in de Pol Gernaeystraat luidde de afgelopen vier dagen al verschillende keren. Bewoners zijn het gepiep en gezoem van het alarm dan ook beu. Geen stille nacht dus tijdens deze kerstperiode. Maar ook de club zelf zit met de situatie verveeld. “Voor de oorzaak moeten we al terug naar mei 2018. Toen probeerden inbrekers zich toegang te verschaffen tot onze kantine door de deur te forceren", vertelt KEG-voorzitter Johan Dierendonck. “Daardoor sluit de deur niet meer zo goed. Omdat de deur tot op vandaag wordt gebruikt, is de staat van het slot in al die tijd verslechterd. Bovendien was er tussendoor nóg een inbraakpoging en is het slot helemaal kapot. Omdat de deur met dit winterse weer al eens kan openwaaien, treden de bewegingssensoren van het alarm in werking met de intussen bekende gevolgen. En dan is er ook nog een defect aan het alarm zelf - het beveiligingssysteem is al twintig jaar oud.” Johan, zijn vader en erevoorzitter Herman Buffel reppen zich dan ook verschillende keren naar de club om het alarm af te zetten. “Als het alarm in werking treedt, krijgen wij een telefoontje van de alarmcentrale en gaan we een kijkje nemen”, vervolgt Johan. “Kijk, de laatste drie jaar telden we al een vijftal inbraakpogingen. Nochtans ligt er nooit geld in de kantine, enkel wat eten en drinken, en een televisie. We zullen het alarm niet afschakelen. Want stel dat er iets gebeurt, maar ons alarm is uitgeschakeld, zitten we met een groot probleem naar de verzekering toe. We kunnen anders evengoed een opendeurdag houden. Het zijn ook vervelende dagen om technici van ons alarmsysteem ter plaatse te krijgen. Pas begin januari komen zij langs om het systeem te bekijken. Ook begin volgende maand wordt de deur, die alle problemen eigenlijk veroorzaakt, vervangen. Eigenlijk is het ongelooflijk dat we al sinds mei moeten wachten op een nieuwe deur.” Niet de club, maar het stadsbestuur en Farys zijn uitvoerende macht. Zij volgen het probleem op de voet.