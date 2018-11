Inbraak in Zevekoteheirweg BART BOTERMAN

18 november 2018

20u31 0

In de Zevekoteheirweg in Gistel is zaterdag overdag ingebroken in een woning. Dat merkten de bewoners bij thuiskomst rond 21 uur. De daders gingen via een keukenraam binnen en de woning werd deels doorzicht. De buit is niet gekend.