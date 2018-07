Inbraak in woning 25 juli 2018

Dieven hebben maandagnacht ingebroken in een woning in de Leegstraat in Zevekote. Volgens de lokale politie Kouter forceerden de inbrekers een kantelraam aan de voorzijde van de woning. Er werden twee iPads, een televisietoestel, een sleutelbos en een som geld ontvreemd. De bewoners lagen boven te slapen en merkten de inbraak op bij het ontwaken. De politie deed de nodige vaststellingen en stuurde het labo ter plaatse voor een sporenonderzoek. (BBO)