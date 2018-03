Inbraak in herberg via plat dak van basisschool 13 maart 2018

Dieven zijn zondagnacht binnengedrongen in de woning boven Herberg Cornelius in de Dorpsstraat in Snaaskerke. Dat wordt bevestigd door de zaakvoerster. Opvallend is dat de uitbaters beneden achter de toog stonden toen de inbrekers rond middernacht toesloegen. De dieven kropen eerst op het plat dak van Gemeenteschool De Horizon, die naast de herberg ligt, en vonden zo een weg naar binnen bij de buren. Vanop het plat dak was namelijk het raam van de kinderkamer te bereiken. Er waren geen kinderen aanwezig. Bij de diefstal werd een aanzienlijke som geld ontvreemd. De politie Kouter is een onderzoek gestart en liet ook het labo ter plaatse komen om een sporenonderzoek uit te voeren.





(BBO)