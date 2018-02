Inbraak in flat 05 februari 2018

In de Canadalaan in Gistel werd zaterdagavond rond 19.15 uur een inbraak vastgesteld in een flat op de gelijkvloerse verdieping van een appartementsgebouw. De inbrekers forceerden het schuifraam en doorzochten het appartement. De precieze omvang van de buit is nog niet gekend. Het labo van de federale politie kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. (SDVO)