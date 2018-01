Inbraak in Dorpsstraat 25 januari 2018

02u29 0

In de Dorpsstraat in Snaaskerke hebben dieven maandagnacht ingebroken in een gebouw door het raam in te slaan met een baksteen. Ze doorzochten het pand en gingen aan de haal met een laptop. De politie kwam ter plaatse voor een onderzoek. (BBO)