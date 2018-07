Inbraak in dorpscafé Molenhof 20 juli 2018

02u36 0

Inbrekers hebben woensdagnacht tussen 2.30 uur en 3.30 uur toegeslagen in dorpscafé Molenhof in de Molenstraat in Moere. De inbrekers forceerden deuren en gooiden ramen in.





"We waren een uurtje gesloten en lagen boven het café te slapen. Toen we gestommel hoorden en de hond van de buren abnormaal blafte, gingen we kijken. Op dat moment moeten de inbrekers op de vlucht zijn geslagen omdat ze ons hoorden. Enorm akelig", zegt zaakvoerster Nadine Debruyne. De dieven hoopten geld te vinden in de spaarkas van de klanten. Die werd in de tuin teruggevonden, maar er zat geen geld in.





"Wel hebben ze de spaarpot van de kleinkinderen mee. Daarin zaten enkele honderden euro's. Een kassa was er niet aanwezig. Alles samen loopt de schade op tot een paar duizend euro", aldus Nadine. Anderhalf jaar geleden probeerden dieven al binnen te raken, maar werden die in de tuin betrapt en sloegen ze op de vlucht. "Ik wil Moerenaars oproepen om elkaar te helpen en te verwittigen bij het zien van verdachte omstandigheden. Ook wil ik de buren bedanken. Ze zijn onmiddellijk gekomen toen we hen opbelden", aldus Nadine. Het labo van de federale gerechtelijke politie hield er gisteren een sporenonderzoek. (BBO)