Inbraak in bib mislukt

Inbrekers hebben zondagnacht proberen binnen te dringen in bibliotheek Ter Elst in de Warandestraat in Gistel. Het alarm trad rond 1 uur in werking en de politie ging onmiddellijk ter plaatse. Achteraan het gebouw werden inbraaksporen op een deur en raam gevonden. De daders sloegen wellicht op de vlucht door het alarm. (BBO)