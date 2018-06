In drie uur 420 liter zwerfvuil ingezameld 05 juni 2018

De lokale afdeling van Groen heeft een zwerfvuilactie gehouden. De zones rond onder meer de kerk, Groene 62, Vaartstraat en Warandestraat werden nauwkeurig uitgekamd. "Zo was de graskant in de Vaartstraat bezaaid met conservenbikken, pmd-afval en zelfs een stuk van een zetel", zegt Kelly Maenhoudt van Groen. "Opvallend waren het grote aantal sigarettenpeuken, bijna onbegonnen werk om ze één voor één op te rapen. Bijna 40 procent van de vuilniszakken die we vonden was gevuld gevuld met pmd-afval." In drie uur tijd zamelden twintig vrijwilligers 420 liter zwerfvuil in. "Gistel heeft nood aan een efficiënt zwerf -en afvalbeleid. Groen zal daarom concrete actiepunten opstellen, zoals een mobiel containerpark, meer mogelijkheden om vuilniszakken per stuk te kopen en betere verdeling van vuilnisbakken." (TVA)