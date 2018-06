Iconisch café O' Tourmalet wordt gesloopt BART BOTERMAN

09 juni 2018

02u37 0 Gistel Het iconische café en restaurant O'Tourmalet aan de Kruiskalsijde in Gistel verdwijnt voorgoed uit het straatbeeld. Een ondernemer uit Koekelare kocht het pand, samen met het naastgelegen woonhuis en bandencentrale. Over wat er in de plaats komt, wordt volop gespeculeerd.

"De afbraak van café O'Tourmalet houdt veel Gistelnaren bezig", vertelt Annie Devriendt uit Gistel. "Ze vinden het erg jammer." Ook haar laat het niet koud. Zij is de weduwe van wijlen Michel Maes (74). Het was zijn vader, wielerlegende Sylveer Maes (57), die het café in 1936 opende als café Tourmalet. De naam is een verwijzing naar zijn overwinning op de mythische beklimming. "Ik vraag mij af wat mijn overleden echtgenoot Michel van de afbraak zou vinden. De Tourmalet was het levenswerk van zijn vader", zegt Annie Devriendt nog. "Het zou mooi zijn mocht de naam op z'n minst behouden blijven in het nieuwe project", besluit ze. Annie en haar echtgenoot Michel Maes hebben het café zelf uitgebaat van 1958 tot 1971. Daarna verhuurden ze het. Ze besloten in 1991 om de zaak te verkopen. "De Tourmalet was een zeer bekend, succesvol café. Maar de verschillende huurders hadden het pand volledig verwaarloosd", vertelt Annie. "We hebben de zaak verkocht, omdat we toch geen kinderen hebben. Aan een eventuele vraag tot klassering hadden we toen nooit gedacht."





Wanbeheer

Het pand kwam in handen van de familie Deslijpere, die het in 1993 verkocht aan Jan Schaek van Hotel De Stokerij in Roksem.





"Ik renoveerde het café volledig en maakte er een restaurant van", getuigt Jan Schaek. "Na vijf jaar liet ik de zaak over, maar ik bleef eigenaar van het gebouw. Er passeerden zeker vijf nieuwe uitbaters, maar telkens ging de zaak failliet door wanbeheer." Het pand stond vorig jaar nog te huur. "Maar ik vond geen nieuwe huurders. Dus verkocht ik het gebouw, in november vorig jaar."





Nieuwe eigenaar is ondernemer Frank Delancker uit Koekelare, ook zaakvoerder van de AD Delhaize in Koekelare. De man kocht eveneens het naastgelegen woonhuis en het gebouw van bandencentrale Decramer langs de Torhoutsebaan, samen goed voor ongeveer 5.000 vierkante meter bouwgrond. Bedoeling is om de site te slopen voor een nieuw bouwproject. In Gistel wordt volop gespeculeerd over de komst van een nieuwe AD Delhaize of een appartementsgebouw met handelsruimtes op het gelijkvloers. "Allemaal verzinsels", reageert Frank Delancker. "Ik ben volop bezig met de plannen, maar kan er nog niets over kwijt."





De geruchten zijn ook burgemeester Bart Halewyck (CD&V) niet ontgaan. "Maar een officiële sloopvergunning of bouwaanvraag is nog niet ingediend. Ik wil niet vooruit lopen op de feiten, maar allicht komt een supermarkt er niet door", aldus Halewyck.