Iconisch café O’Tourmalet volledig afgebroken, maar wat komt er in de plaats? Timmy Van Assche

19 december 2018

18u12 0 Gistel Na enkele maanden afbreekwerk is de volledige site van café O’Tourmalet afgebroken. Het blijft koffiedik kijken wat er in de plaats komt. De nieuwe eigenaars wachten op het nieuwe stadsbestuur om de nodige vergunningen in te dienen.

Al in juni schreef deze krant dat het legendarische café O’Tourmalet zou worden afgebroken. Wielerlegende Sylveer Maes opende de zaak in 1936, de naam verwees naar zijn overwinning op de legendarische bergtop. De voorbije decennia kende het gebouw en café verschillende uitbaters, waaronder Jan Schaek van hotel De Stokerij in Roksem. Het pand was niet beschermd als erfgoed. Nu is het kruispunt van de Nieuwpoortsesteenweg met de Oostendsebaan-Torhoutsebaan een kale plek van 5.000 vierkante meter. Niet alleen het café is afgebroken, ook bandencentrale Decramer en aanpalende woning zijn met de grond gelijkgemaakt. Wat er op de site in de plaats komt, is nog niet zeker. Eigenaar van de zone is ondernemer Frank Delancker uit Koekelare, die zaakvoerder is van AD Delhaize in Koekelare. Dat voedt de geruchten dat er ook een Delhaize naar Gistel komt, maar dat is hoegenaamd niet zeker. Er wordt ook gefluisterd over een Albert Heijn-filiaal. Hoe dan ook meldt het huidige schepencollege dat er geen socio-economische of bouwvergunning werd ingediend voor een supermarkt. “Bovendien is het moeilijk om hier een supermarkt te bouwen. Het Vlaams gewest stelt, als beheerder van Nieuwpoortsesteenweg en Oostendsebaan-Torhoutsebaan, dat er op een bepaalde afstand van een kruispunt geen op- en afrit mag zijn van een parking.” Het toekomstige stadsbestuur krijgt alvast een interessant dossier op haar bord.