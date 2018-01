Huisvuilzak te zwaar? Mogelijk GAS-boete 31 januari 2018

02u54 0

Het stadsbestuur van Gistel lanceert een dringende en niet mis te verstane oproep naar alle inwoners na klachten van vuilnisophalers. "We willen erop wijzen dat de restafvalzak niet meer dan vijftien kilogram mag wegen. Op alle afvalzakken die te zwaar zijn, of die gevuld zijn met scherpe of breekbare voorwerpen, wordt voortaan een sticker gekleefd. Ophalers werpen dagelijks tot wel duizend zakken in de vuilniswagen. Te zware zakken zijn gewoonweg veel te belastend en aan scherpe voorwerpen kunnen de ophalers zich verwonden." Het stadsbestuur wijst er wel op dat de meeste inwoners correct handelen. "Maar als een afvalzak een sticker krijgt, wordt die niet meegenomen en moeten bewoners de zak terug in huis nemen. Zo niet riskeren ze een GAS-boete." Die kan maximaal 350 euro bedragen. (TVA)