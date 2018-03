Hier flitst de politie volgende week 24 maart 2018

02u55 0

Maandag staat de flitswagen langs de Aartrijkestraat in Torhout, woensdag langs de Provincieweg in Gistel en donderdag langs de N33 tussen Gistel, Ichtegem en Torhout. De data maakte de politie opnieuw zelf bekend via sociale media. "Daarnaast worden ook nog controles gehouden op andere plaatsen", aldus de politie Kouter. (BBO)