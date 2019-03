Hielp dorpsslager zijn door tegenslagen achtervolgde ouders met wietplantage?: “Het hele dorp wist dat daar iets aan de hand was” Bart Boterman en Jelle Houwen

27 maart 2019

05u22 16 Gistel Hij verloor een been bij een ongeval, zij na een zware ziekte. Daarom kwam hun zoon, die een slagerij uitbaat in het nabijgelegen Moere, in de zaak. “Maar het hele dorp wist dat er schulden waren en dat er mogelijk iets niet koosjer aan de hand was”, klinkt het in Zevekote (Gistel). Een zware brand in een varkensstal in de Haelinckstraat heeft er gisteren tot de ontdekking van 2.400 planten geleid.

De brandweer werd dinsdagmorgen rond 8 uur opgeroepen omdat buurtbewoners een grote rookpluim zagen verschijnen boven een varkensstal. Zowel de brandweer van Gistel, Middelkerke, Leke, Koekelare en Torhout snelden ter plaatse. Het duurde anderhalf uur vooraleer het vuur onder controle was. Van overleden varkens was echter geen sprake. Brandweer en politie stootten wél op een omvangrijke cannabisplantage.

“De branddeskundige en het labo werden gevorderd om de omstandigheden te onderzoeken. Over het onderzoek kunnen we niets kwijt. Wat we wel kunnen meegeven, is dat het om 2.400 plantjes gaat”, aldus Fien Maddens van het parket van Brugge. Landbouwer R.D., echtgenote F.J. en zijn zoon N.D. werden ter plaatse geboeid en meegenomen in een combi. Mogelijks volgen nog arrestaties van handlangers.

Publiek geheim in Zevekote

Toen de brand uitbrak, maakten verschillende buurtbewoners al gewag van een mogelijke cannabisplantage op het landbouwbedrijf. “Het zou me niet verbazen dat de landbouwer straks wordt meegenomen met de combi. Hoewel er geen varkens in de stal zitten, staan daar dag en nacht generatoren te draaien. Bovendien rijden geregeld, sinds een jaar of vijf eigenlijk, voertuigen met Nederlandse nummerplaat van en naar het erf”, vertelde een anonieme buurtbewoner een uur nadat de brand uitbrak. Wat later kwam zijn voorspelling uit.

Andere landbouwers uit Zevekote bevestigen het verhaal. “In het dorp is het een publiek geheim dat zich daar een cannabisplantage bevindt. Niemand mocht in de buurt van de stallen komen en die waren bovendien hermetisch afgesloten. Maar dat was niet het enige opvallende”, vertelt een landbouwer én schuldeiser uit Zevekote.

De betrapte landbouwersfamilie kende vroeger heel wat tegenslagen. Zo verloor vader R.D. in 2007 een been tijdens een ongeval met een pikdorser en raakte de man ook deels verbrand bij een ander ongeval. Zijn vrouw F.J. was dan weer lang geveld door een terugkerende ziekte. Dat zorgde voor een grote financiële put, waarop zoon N.D., landbouwer en slager uit Moere, de boerderij overkocht.

Schulden, maar gloednieuwe landbouwmachines

“Heel wat schuldeisers wachten nog steeds op hun centen. Dat er telkens meer gloednieuwe landbouwmachines op het erf stonden, stak bij velen de ogen uit. Werden schulden dan toch betaald na lang aandringen, dan gebeurde dat met cash uit een overvolle portefeuille met briefjes van 10 euro. Officiële facturen bleven dan weer onbetaald. Dan weet je dat er meer aan de hand is”, besluit de landbouwer en schuldeiser.