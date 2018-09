Heropent zwembad in oktober? 06 september 2018

Onlangs zijn de renovatiewerken aan het dak van het zwembad gestart. De problemen aan het dak kwamen aan het licht tijdens de grotere renovatiewerken die al in december 2017 begonnen. De bedoeling was aanvankelijk om in februari van dit jaar het zwembad te heropenen, maar bij het verwijderen van het oude tegelplafond werd rottingsschade vastgesteld. "Er werd een stabiliteitsonderzoek uitvoerd, we namen contact op met verschillende aannemers en moesten natuurlijk de wet op de overheidsopdrachten volgen", duidt schepen Annie Cool (CD&V). "Volgens alle studies is het absoluut de moeite om het zwembad grondig te renoveren. Het bad zal het een extra tien jaar langer uitzingen. We hopen midden oktober, begin november te heropenen. De exacte datum is dus nog niet bekend." Oorspronkelijk kostten de renovatiewerken 250.000 euro, maar dat is nu opgelopen tot 450.000 euro. Gistel krijgt wel zo'n 35.000 euro subsidies. (TVA)