Heropening zwembad uitgesteld: nu lek in buizen 07 november 2018

02u25 4 Gistel De heropening van het zwembad van Gistel op 10 en 11 november, met een opendeurweekend en tal van geplande activiteiten, gaat niet door.

De reden is een lek in de buizen tussen het zwembad en de zuiveringsinstallatie, waardoor er water in de kelder loopt. Dat werd vastgesteld toen het zwembad voor het eerst weer werd gevuld. "Alweer een onvoorzien probleem. Er is intussen een aannemer gevonden die de buizen zal herstellen", zegt schepen Annie Cool (CD&V). De renovatiewerken voor 250.000 euro zijn al in december vorig jaar gestart en zouden in februari klaar zijn. Maar bij het vernieuwen van het plafond bleek een dwarsbalk volledig rot te zijn en moest het dakgebinte vervangen worden. De kostprijs liep op tot 450.000 euro en de deadline werd naar begin november verschoven.





"Maar die datum is dus weer uitgesteld. Wanneer het zwembad opnieuw open kan, communiceren we zo snel mogelijk", aldus Annie Cool. Had het stadsbestuur het zwembad niet beter laten afbreken om een nieuw te plaatsen? "Door de renovatie is de levensduur van het zwembad opnieuw verlengd met zes tot tien jaar. Een nieuw zwembad kost 5 miljoen euro. Het moet er ooit komen, maar dan in de context van de gemeentefusies", aldus Annie Cool. (BBO)