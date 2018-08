Herdenking 'Gevecht van Snaeskerke' 22 augustus 2018

Tijdens een plechtigheid aan de noordkant van de Kalsijdebrug komende vrijdag worden vijf Belgische gendarmen herdacht die er tijdens de Groote Oorlog sneuvelden. In 2015 werd er voor hen een gedenkplaat onthuld. De gendarmen kwamen om het leven op 25 augustus 1914 bij een gevecht met de Duitsers. De Belgen konden verhinderen dat de Duitse eenheid haar verkenning richting Oostende verderzette, maar er vielen aan hun zijde vijf slachtoffers. Aan Duitse zijde overleed één soldaat. Het gevecht was het eerste oorlogsfeit in West-Vlaanderen. (TVA)