Heraanleg Heyvaertlaan start begin volgend jaar Timmy Van Assche

04 december 2018

16u15 1 Gistel De Heyvaertlaan, een van de belangrijkste wegen in het stadscentrum, wordt begin volgend jaar ten gronde aangepakt. Dat meldt schepen Emmanuel Gryspeert (sp.a).

De Heyvaertlaan verbindt de Nieuwpoortsesteenweg met de Tempelhofstraat. Onder meer het administratief centrum en alle burgerlijke diensten zijn langs de laan gehuisvest. Vandaag is de straat is slechte staat: ze zit vol bulten en hobbels.

De Heyvaertlaan werd in 1995 heraangelegd. Een tuinaannemer was toen bezig met de aanleg van het park, vlak naast het administratief centrum. Maar diezelfde aannemer kreeg ook de opdracht om de laan aan te pakken. Het park ziet er weliswaar mooi uit, maar bij het aanleggen van de Heyvaertlaan werd een te dik zandbed aangelegd bovenop de betonbaan. “Zwaar verkeer, zoals bussen, vrachtwagens en tractors, gebruiken de Heyvaertlaan regelmatig. Maar de kleine klinkers kunnen dit verkeer niet aan, met alle gevolgen van dien”, ziet ook schepen Emmanuel Gryspeert (sp.a), die eind dit jaar afscheid neemt van de politiek. “De heraanleg zou begin 2019 moeten starten. We trekken hiervoor 200.000 euro uit.”

De weg loopt parallel met de voormalige spoorlijn Torhout-Oostende. De naam verwijst naar de liberale burgemeester Théodore-Frédéric Ernest Heyvaert, die leefde van 1803 tot 1873. Het oude station van Gistel werd in 1993 afgebroken, twee jaar later zou het huidige administratief centrum er verrijzen.