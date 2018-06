Heilige Godelieve krijgt eigen website 19 juni 2018

De heilige Godelieve heeft haar eigen website: www.godelievevangistel.be. Het kerkbestuur, comité van de Godelieveprocessie, vzw Vrienden van het Godelievemuseum en koor Godeliva Cantat bundelden de krachten om gezamenlijk een website te maken over de heilige. De bedoeling is om zowel religieuze als toeristische informatie te centraliseren. Belangrijk is de aanwezigheid van een contactformulier voor mensen die willen meestappen of meewerken aan de processie. Die vindt dit jaar op zondag 8 juli plaats. (TVA)