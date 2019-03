Handelaarsbond mag vieren: ‘Dolle Dagen’ aan 25ste editie toe Timmy Van Assche

08 maart 2019

14u11 4 Gistel De Dolle Dagen bestaan een kwarteeuw en dus mag de organiserende Handelaarsbond vieren. “Al sinds de eerste editie is het evenement een succes dat duizenden bezoekers naar de stad lokt”, vertellen Peter Dumarey en Carine Dalle van de Handelaarsbond.

Meer dan 25 jaar geleden waren het de handelaars van de Hoog- en Tempelhofstraat die een braderie organiseerden. Toen die jaarmarkt ermee stopte, schoten enkele enthousiaste ondernemers in actie, waaronder Peter Dumarey. “Er moest iéts gebeuren om het winkelen in de stad aantrekkelijk te maken. We sloegen de handen in elkaar met het intussen bekende evenement als resultaat”, haalt Peter aan. “Het evenement was meteen een schot in de roos, daar moeten we eerlijk in zijn. Duizenden bezoekers komen naar Gistel om een kijkje te nemen bij de vele handelaars, die uitpakken met mooie kortingen. Dit is een win-winsituatie voor iedereen: er is leven in de brouwerij, de handelaars zetten zichzelf in de kijker en ook de horeca pikt haar graantje mee.”

45 handelaars

De Dolle Dagen zijn meer dan zomaar een handelaarsactie, getuigen de straatanimatie en muziekoptredens. “We hebben de afgelopen jaren tal van sterke artiesten kunnen strikken, zoals de Romeo’s, Christoff en zelfs Eddy Wally. Ook Radio 2 kwam hier al verslag uitbrengen en we hadden al Miss Belgian Beauty te gast”, zegt Carine, zaakvoerster van de gelijknamige optiek. Dit jaar tekenen 45 handelaars present. Op zaterdag 8 juni en zondag 9 juni staan optredens van coverbands gepland, randanimatie, kortingen en shows van Coco Junior en afsluitende party van dj DiMaro. Ook lokale verenigingen en sportclubs nemen deel met een eigen standje. “Kijk, wij van de Handelaarsbond organiseren dit evenement nog altijd met eigen middelen en input van de ondernemers zelf. We mogen fier zijn op wat we samen hebben bereikt. Ons bestuur is nu ook versterkt met Jeroen Lernout van Leonidas, Thomas Janssens van Elektro Janssens en Geert Capelle van café De Kroon. De samenwerking verloopt ideaal. Dit evenement is er voor alle handelszaken van het Gistelse centrum.” Het stadsbestuur ondersteunt het evenement logistiek en financieel. “De Dolle Dagen zetten de stad uitdrukkelijk op de kaart. We beseffen met het nieuwe bestuur maar al te goed dat dit heel Gistel ten goede komt en dan is het ook vrij logisch dat je de organisatoren een duwtje geeft”, stelt schepen van economie Dries Depoorter (Open Vld). Binnenkort geeft het stadsbestuur meer info over de samenwerking met de Handelaarsbond.