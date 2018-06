Handelaars leveren boodschappen bij ouderen 04 juni 2018

02u45 0

In samenwerking met de plaatselijke handelaars legde het Sociaal Huis een lijst aan van handelaars die boodschappen thuis kunnen leveren. "Er bereikten ons vragen van ouderen die met verplaatsingsproblemen kampen of die door ziekte het huis niet kunnen verlaten", zegt OCMW-voorzitter Annie Cool (CD&V). "Voor een aantal mensen is leveren van boodschappen een noodzaak om toch hun noodzakelijke voeding of medicatie te verkrijgen. Ook andere zaken, zoals boeken uit de bibliotheek, kunnen thuis geleverd worden." In centrum de Zonnewijzer, Bruidstraat 9 kan iedere Gistelnaar de lijst van thuisleveranciers opvragen. De lijst staat ook op www.gistel.be. De bewoner moet zelf contact opnemen met de handelaars en de boodschappen doorgeven. Samen maken ze afspraken over de levering. Meer info: zonnewijzer@ocmwgistel.be. (TVA)