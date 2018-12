Groot speeltoestel in zwembad tijdens kerstvakantie Timmy Van Assche

18 december 2018

19u11 0 Gistel Om de renovatie van het stedelijk zwembad echt officieel af te ronden, kan iedereen zich in de kerstvakantie uitleven op een groot speeltoestel.

Normaal sluit het stedelijk zwembad elk jaar in de kerstvakantie de deuren voor een onderhoudsbeurt. Maar omdat de renovatie nog maar pas achter de rug is, hoeft zo'n onderhoud natuurlijk niet. Sterker nog, om de renovatie officieel af te ronden, wordt in de kerstvakantie een groot drijvend speeltoestel van stal gehaald. Iedereen kan er terecht van 27 tot en met 30 december.

De renovatie heeft er een hobbelig parcours op zitten. In december 2017 begonnen de werken. Naast enkele niet-zichtbare werken, zoals het vernieuwen van de zandfilter en luchtinstallatie, werd ook de hal opgefrist met een nieuw plafond en zuinige ledverlichting. Tijdens het wegnemen van het oude tegelplafond werd echter rottingsschade vastgesteld aan het onderdak. Een uitgebreide studie volgde, maar de werken lagen al die tijd stil. Nieuwe dakplaten werden gelegd, net zoals verstevigde draagbalken en isolatie. De werken verliepen vlot en begin november had de heropening moeten plaatsvinden. Een lek in enkele leidingen gooide echter roet in het eten en de heropening werd afgelast. Eind november opende het stedelijk zwembad dan toch de deuren.