Groen maakt langverwacht debuut in gemeenteraad Timmy Van Assche

04 januari 2019

13u15 1 Gistel Aan oppositiezijde heeft Groen haar intrede gemaakt in de gemeenteraad. Zes jaar geleden grepen de groenen zeer nipt naast een zitje, dit keer is het wel prijs.

Kimberly Maenhoudt (28) heeft de eer om als allereerste groene raadslid in Gistel te mogen zetelen. “We gaan vol enthousiasme ons zitje verdedigen. Weet je, die ene zetel voor Groen is niet míjn zetel, maar die van de hele partij en alle groene kiezers", vertelt Maenhoudt. “We pleiten voor meer verkeersveiligheid. De smalle Sationsstraat is gewoon heel gevaarlijk. Alle partijen hebben voor de verkiezingen grote beloftes gedaan op dit vlak, wij willen erop toezien dat de bestuurspartijen zich ook daadwerkelijk aan hun beloftes houden. En, natuurlijk, pleiten we voor meer groen in de stad. Niet elke morzel grond moet worden volgebouwd. We willen een beleid dat er voor alle inwoners is, met gelijke kansen.” Maenhoudt is, na Ins Dierendonck voor N-VA (25), het jongste raadslid van Gistel. “Maar leeftijd is van weinig belang. Ik ben actief als sociaal werker in Oostende. Ik kan mijn ervaringen en ideeën die ik daar opdoe meebrengen naar Gistel.”