Groen Gistel nog op zoek naar kandidaten 04 mei 2018

02u38 0

De lokale afdeling van Groen in Gistel is op zoek naar gelijkgezinde Gistelnaren om hun lijst te vervoegen voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. "Onze lijst krijgt stilaan vorm en enthousiastelingen springen op de kar. Toch is er nog plaats voor geëngageerde Gistelnaars. Eind mei maken we de lijsttrekker bekend en midden juni willen we onze lijst al onthullen", laat campagneleider Andy Versyck weten. Op dit moment prijken nog maar tien kandidaten op de kieslijst en Groen hoopt dat aantal nog flink aan te dikken. "Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen haalde Groen in Gistel net geen zetel, met slechts zes stemmen verschil. Dat werd toen als een nederlaag beschouwd, maar met het huidige aantal te verdelen zetels had onze partij toen wel plekje in de gemeenteraad gehad. Dat betekent dat er in Gistel zeker een draagvlak is voor het groene gedachtegoed. We willen de traditionele partijcultuur die in Gistel heerst doorbreken", aldus de campagneleider. Hij brengt enkele speerpunten naar voor zoals het zwerfvuilprobleem aanpakken, groen in plaats van beton, minder zwaar vervoer door het centrum en meer sociale huisvesting. "Het is logisch dat mogelijke kandidaten het nationale gedachtegoed van de partij steunen en affiniteit hebben met onze speerpunten. Wie zich geroepen voelt om ons te vervoegen kan mailen naar Gistel@groen.be", besluit Andy Versyck (BBO)