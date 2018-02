Gistelbrug halve dag ontoegankelijk door defect 15 februari 2018

De Gistelbrug over het kanaal Plassendale-Nieuwpoort was gisteren de hele voormiddag en middag buiten dienst.





Het verkeer tussen Gistel en Oostende moest omrijden via de Zandvoordebrug of de Kalsijdebrug.





"Oorzaak was een elektromechanisch defect rond 9.45 uur, op het moment dat de brug openstond om een schip door te laten. Het defect werd zo snel mogelijk hersteld en rond 13.15 uur was de brug opnieuw toegankelijk", zegt Claudia Van Vooren, woordvoerster van Waterwegen en Zeekanaal.





(BBO)