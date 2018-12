Gistel decor van nieuwe kortfilm ‘Met mij’ Timmy Van Assche

17 december 2018

17u44 0 Gistel Productiehuis Forest Films is bezig met de opnames van een nieuwe kortfilm, getiteld ‘Met mij’.

Acht klasgenoten van het laatste jaar film-tv-video aan de prestigieuze Luca School of Arts in Brussel draaien een kortfilm in de stad. Hiervoor richten ze meteen ook een nieuw productiehuis op, Forst Films. Ze krijgen ook hulp van studenten uit een andere studierichting. “Aan de preproductie werken we al sinds juni 2018. De postproductie zou ik mei volgend jaar af moeten zijn", vertelt producer Stan Daniel. “Onze film is volledig zelf gefinancierd. Door verschillende acties, zoals een soepverkoop, konden we toch een budget van 6.500 euro bij elkaar halen. Ook sponsors in en rond Gistel, zoals Okay, groenten- en fruitwinkel Dumarey, de familie Dereere en slager De Zaeyer, steunen ons project.” De filmlocatie is een huis in de Zomerloosstraat, tegenover het cultuurcentrum. “Het is een speciaal huis, gebouwd in de jaren zeventig. Het speciale is dat er al die tijd niks aan het interieur is veranderd en dat past ook in ons verhaal”, vervolgt Daniel. “Leuke kanttekening is dat de moeder van onze regieassistent Marthe Vanoverbeke in Gistel opgroeide.”

Gistel ‘Met mij’

De kortfilm draagt de naam ‘Met mij’ en brengt een verhaal over angst en hoe mensen hun angsten versterken in hun hoofd. Het personage Stella is met haar ouders verhuisd naar het huis van hun overleden oma. Op zoek naar iemand om mee te praten, wordt Stella regelmatig gebeld door een meisje. Wat ze nog niet weet, is dat de beller Stella zélf is, maar in de nabije toekomst. De cast van de film, die zo’n zeven tot twaalf minuten duurt, bestaat uit onder meer Kim Hertogs (Zone Stad, Het Tweede Gelaat) en de talentvolle Yana Steenhout. Regisseur is Wessel Van Wegen. De makers zullen de film eind mei opsturen naar verschillende (kort)filmfestivals. Afwachten dus of ‘Met mij’ in de zalen te zien zal zijn.